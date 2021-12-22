تحت شعار صحتك تهمنا.. حقوق حلوان تنظم اليوم فعاليات الماراثون الرياضى

كتب محمد صبحى

ينظم اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان "فعاليات الماراثون الرياضي تحت شعار صحتك تهمنا"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور سلامة عبد التواب القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

يأتى تنظيم كلية الحقوق للمارثون الرياضي في إطار التأكيد علي أهمية رياضة الجري وفوائدها في تقوية الجهاز المناعي، ومنع ارتفاع ضغط الدم، للحصول علي جسم متكامل ومتناسق، تحريك الدورة الدموية، وتحسين صحة العقل، تقوية العضلات وتحسين صحة الجسم وزيادة الكتلة.

ويشرف علي فعاليات الماراثون راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، احمد بسطامي مدير رعاية الشباب بالكلية، وعلي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، محمد عطية رئيس اتحاد الكلية، نورهان سعيد نائب رئيس الاتحاد، احمد جمال امين اللجنة الرياضية، امير ناصر الامين المساعد للجنة الرياضية.