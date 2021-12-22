تحالف دعم الشرعية: تصريحات وزير خارجية إيران بشأن إخلاء "ايرلو" غير صحيحة

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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية لتصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لموقف التحالف الإنساني والمتعلق بإخلاء حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن.. مشددا على أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن إخلاء "ايرلو" غير صحيحة.

وأوضح المالكي في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم الأربعاء، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وتنفيذاً لتوجيه من القيادة بالمملكة، باشرت تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية بعد أقل من (48) ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.

وأضاف العميد المالكي أن هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من (صنعاء) إلى (البصرة).

وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية من نوع (سي -130).

واختتم العميد المالكي تصريحه بتأكيد استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة.