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بلجيكا تغلق دور السينما والمسارح فى تشديد لقيود كورونا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:00 م
بلجيكا تغلق دور السينما والمسارح فى تشديد لقيود كورونا بلجيكا
كتب محمد جمال

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أعلنت الحكومة البلجيكية أن قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما وأماكن الترفيه الأخرى في بلجيكا ستغلق اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع بسبب الارتفاع الكبير في متغير "أوميكرون"، واعتبارًا من يوم الأحد، لن يُسمح لعشاق الرياضة بدخول الملاعب وسيقتصر دخول الأماكن المغلقة والمتاجر على شخصين بالغين، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

كما لن يُسمح بأي أنشطة داخلية مثل زيارات المتاحف أو التمارين الرياضية أو حفلات الزفاف أو الجنازات، وسيتم السماح للحانات والمطاعم بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 11 مساءً، في ظل ساعات العمل المختصرة المفروضة منذ بداية الشهر.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دى كرو على الرغم من أن الإصابات الإجمالية بفيروس كوفيد انخفضت بنسبة 60٪ عن ما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع، إلا أننا لاحظنا أن ثلاثة من أصل 10 اختبارات إيجابية تكون من نوع أوميكرون، وقال رئيس الوزراء: "علينا أن نكون أكثر حرصًا من أي وقت مضى في هذه الفترة التي تسود فيها الكثير من الشكوك".

ولم يستبعد فرض قيود أكثر صرامة إذا أدت الزيادة في حالات أوميكرون إلى دخول المزيد من الأفراد للمستشفيات.

يذكرأن، قررت السلطات الصحية في بلجيكا، بدء تلقيح الأطفال ضد فيروس "كورونا" المستجد، لمن تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 11 سنة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن وزراء صحة المقاطعات اتفقوا على ضرورة تلقيح الأطفال الذين يعانون من ظروف قد تجعلهم في خطر تطوير مضاعفات جراء الإصابة بالفيروس، وأنه سيتم بدء تلقيح هؤلاء الأطفال كأولوية وذلك قبل نهاية الشهر الجاري.

يشار إلى أن بلجيكا شددت القيود المفروضة على المدارس ودور الحضانة، لكبح تفشي الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 27 ألف شخص في البلاد، فعّجلت موعد الأجازة وفرضت ارتداء الكمامات على الأطفال أكبر من ستة أعوام، بالإضافة إلى إغلاق الفصل الدراسي الذي تظهر به حالتي إصابة بالفيروس.

 


بلجيكا

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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