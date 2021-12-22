اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:39 م
أكرم القصاص
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بريطانيا: واحد من بين كل 10 أطباء منقطع عن العمل فى البلاد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:50 م
بريطانيا: واحد من بين كل 10 أطباء منقطع عن العمل فى البلاد كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قالت كلية الأطباء الملكية في المملكة المتحدة إن شخصاً واحداً من كل 10 أطباء في البلاد منقطع عن العمل.
 
وأوضحت الكلية حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن واحداً أيضاً من بين كل 24 حالة غياب بين الأطباء في بريطانيا تعود لأسباب متعلقة بفيروس "كورونا".
 
وفي لندن، حسب سكاي نيوز، زادت هذه النسبة إلى 1 من بين كل 7 أطباء أصبحوا غائبين عن العمل وواحد أيضاً من بين كل 13 بسبب كورونا.
 
وأشارت القناة إلى أن حالات الغياب في لندن يمكن مقارنتها الآن ببداية انتشار الوباء.

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كورونا

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فيروس كورونا

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