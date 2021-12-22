بريطانيا تخفض فترة العزل بعد الإصابة بكورونا لـ7 أيام.. ووزير الصحة: الحذر واجب

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت الحكومة البريطانية، أن المدة الزمنية التى يجب أن يعزل فيها الأشخاص المصابون بفيروس كورونا بشكل كامل تم تخفيضها لتصبح أسبوع واحد فقط بعد أن كانت 10 أيام، بعد أن أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن تكون هناك قيود أخرى بشان اغلاقات كورونا قبل عيد الميلاد.

في تغيير القاعدة الذي قد يساعد الآلاف من الناس على رؤية أسرهم في الوقت المناسب ليوم 25 ديسمبر ، قالت الحكومة إن أولئك الذين تم تطعيمهم واختبارهم سلبيًا باستخدام اختبارات الكشف السريعة في اليوم السادس واليوم السابع من فترة العزلة الذاتية لن يضطروا إلى استكمال مدة 10 أيام.

جاء ذلك بعد أن استبعد رئيس الوزراء فرض قيود أكثر صرامة قبل عيد الميلاد ، قائلاً إنه بينما "تستمر إصابات أوميكرون في الارتفاع بسرعة على عكس أي شيء رأيناه من قبل ... لا نعتقد اليوم أن هناك أدلة كافية لتبرير أي إجراءات أكثر صرامة، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية فرض قيود الأسبوع المقبل".

ووصف وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد قرار تقليص فترة العزل الذاتي من 10 إلى سبعة أيام باختبارين سلبيين بأنه "طريق معقول للمضي قدمًا".

وفي حديث لبي بي سي، قال وزير الصحة: ​"لقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على نصيحة من أطبائنا في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الذين نظروا في هذا الأمر بعناية فائقة وهم مرتاحون جدًا لأن الحماية التي يتم توفيرها من خلال إجراء هذا التغيير ... تشبه إلى حد بعيد 10 أيام من العزلة بدون اختبارات ".

وأضاف جافيد: "بالطبع ، أي شخص يغادر بعد أسبوع بموجب هذا الإجراء الجديد ، يجب أن يظل حذرًا".

وفي نفس السياق، قالت وزيرة الرعاية البريطانية، جيليان كيجان، بأن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات جراء إصاباتهم بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا يبلغ حاليا 129 شخصا، وقالت كيجان، إنه تم حتى الآن تسجيل 14 وفاة جراء هذا المتحور في بريطانيا.