بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومركز الأورام فى المجال العلمى والبحثى

سوهاج محمود مقبول

وقع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتور حاتم محمد أمين مدير مركز أورام سوهاج، بروتوكول تعاون بين كلية الطب البشري ومعهد أورام سوهاج، بهدف خدمة مرضي الأورام بصعيد مصر وتحسين أداء الخدمات الصحية المقدمة لهم، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، والتشغيل وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وذلك بحضور الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور سيد مصطفي رئيس قسم الأورام .

وأوضح رئيس الجامعة، أن بنود البروتوكول الموقع تنص على توفير القوي البشرية اللازمة للتشغيل في الفئات الطبية بمختلف التخصصات الجراحية(عامة-خاصة)، والعلاج الكيماوي والاشعاعي بكل أنواعه، بما يضمن تقديم الخدمات المتميزة للمرضي ورفع مستوي الأداء، وتعزيز التعاون في مجال اللجان المتخصصة للأورام المختلفة لدي الطرفين.

وأشار عبد الخالق، إلى أنه في مجال التعاون العلمي والبحثي نص البروتوكول على أن يقوم الطرفين بتيسير إجراءات تسجيل وعمل رسائل طلاب الماجستير والدكتوراة والأبحاث العلمية، على أن تطبق نتائج الأبحاث والتوصيات لرفع مستوي الخدمة الطبية والصحية وحل المشكلات، وإتاحة استخدام قاعدة البيانات والملفات الطبية الخاصة بالمرضي لأغراض البحث العلمي.

وأضاف الدكتور حاتم محمد أمين، أن البروتوكول نص أيضاً على التعاون في مجال التدريب، بحيث تقوم كلية الطب بتوفير مدربين مؤهلين لتدريب الأطقم الطبية المتعاملة مع مرضي الأورام في مختلف التخصصات الطبية للأورام والعلاج الكيماوي والاشعاعي بالمركز لرفع مستوي الأداء، مضيفاً أنه طبقاً للبروتوكول يتولي الطرفان توفير أماكن التدريب والأدوات اللازمة لتنفيذه وتحديد مواعيد التدريب قبل بدء الدورة بأسبوع.

جدير بالذكر أنه حضر توقيع البروتوكول كلاً من الدكتورة إيناس محمد نائب مدير المركز، والدكتورة نسمة مجدي رئيس قسم الأبحاث الاكلينيكية، والدكتور أحمد عبد الرحمن نائب مدير المركز للخدمات الطيبة.