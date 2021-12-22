بث مباشر.. كواليس وأسرار واقعة مصرع شاب داخل مصحة علاج إدمان بعين شمس

كتب عبد الله محمود

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من محيط المصحة العلاجية لعلاج الإدمان غير المرخصة بعين شمس، والتى شهدت مقتل شاب بداخلها بعد قيام القائمين عليها بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب المبرح.

وكان المتهمون بقتل شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان، أدلوا باعترافات تفصيلية جديدة، حيث كشف الجناة أنهم لم يقصدوا قتله، وأنهم كانوا يحاولون علاجه من تعاطى المخدرات، ومنعه من الخروج خارج المصحة لعدم العودة إلى أصحاب السوء.

وأضاف المتهمين، أن المجنى عليه حاول الخروج خارج المصحة، فحاولوا أثنائه عن الخروج، إلا أنه أصر على ذلك، فلم يجدوا طريقه غير تكبيله بالحبال والاعتداء عليه بالضرب المبرح، فسقط على الأرض مفارقات الحياة.

كانت النيابة بعين شمس، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم باختطاف شاب بسبب خلافات بينهم بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بقيام شخصين باحتجاز آخر داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات باستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبط (شخصين "شقيقين"، لهما معلومات جنائية) وبصحبتهما (المجنى عليه) مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لأحد المستشفيات لإسعافه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وأنهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض واستوليا منه على "حافظة نقوده - 2 هاتف محمول.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.