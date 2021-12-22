اليوم السابع
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بث مباشر.. دجال أوهم ضحاياه بعلاجهم بالسحر والشعوذة والأموال العامة تلقى القبض عليه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:17 م
بث مباشر.. دجال أوهم ضحاياه بعلاجهم بالسحر والشعوذة والأموال العامة تلقى القبض عليه منزل المتهم بأعمال السحر والدجل
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع، بثا مباشراً من أمام منزل المتهم بممارسة أعمال السحر والدجل، بمنطقة منشية البكري ثان، المحلة بمحافظة الغربية بعد إلقاء القبض عليه بمعرفة الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوسط الدلتا، برئاسة اللواء أسامة حتاتة مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لانتحاله صفة طبيب وقيامه بأعمال السحر والدجل وعثر بحوزته على مجموعة كتب سحر ودجل وطلاسم وهواتف محمولة بها بعض ادالة الإدانة.

قررت نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية، حبس نصاب يدعي "ع. ا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وزعمه علاج ضحاياه من السحر والمس باستخدام الدجل، وعثر بحوزته على مجموعة كتب لطلاسم سحر وهواتف محمولة، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائمه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد رصدت قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية. تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة المتهم، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديده والوقوف على نشاطه الإجرامي، وتم استهداف المتهم والقبض عليه أثناء تواجده داخل شقة بمنطقة منشية البكرى، وبحوزته كتب طلاسم وسحر وأدوات تستخدم فى ذلك الشأن، وهواتف محمولة.

وكشفت التحريات أن المتهم انتحل صفة طبيب بالهلال الأحمر، وادعاء المتهم قدرته على العلاج بالسحر والشعوذه، كما توصلت التحريات إلي قيامه بإنشاء مركز للعلاج النفسي بمحل سكنه، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


المحلة

محافظة الغربية

دجل

سحر

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