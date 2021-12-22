اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:12 م
أكرم القصاص
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بايدن يدرس إلغاء حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:04 م
بايدن يدرس إلغاء حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يدرس إلغاء حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا، والذي فرضته إدارته أواخر الشهر الماضي وسط مخاوف متزايدة بشأن متحور أوميكرون.


وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض الليلة الماضية: "أفكر في إلغاء الحظر، سأتحدث مع فريقي خلال الأيام القليلة القادمة"، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.


وتابع بايدن أن "سبب حظر السفر هو معرفة مقدار الوقت الذي كان أمامنا قبل دخول أوميكرون الولايات المتحدة وحتى نستطيع أن نقرر ما نحتاجه بالنظر إلى ما يحدث في الدول الأخرى، لكننا تجاوزنا ذلك الآن".


وفرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر من 8 دول أفريقية - بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي- نهاية الشهر الماضي بعد أن اكتشف علماء في جنوب إفريقيا لأول مرة متحور أوميكرون. 


وجاءت الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة في أعقاب قرارات مماثلة من دول أوروبية، لكن قيود السفر قوبلت بانتقادات شديدة من المجتمع الدولي وكذلك خبراء الصحة العامة ، الذين أشاروا إلى أن الحظر غير فعال الآن بعد أن انتشر المتحور في الولايات المتحدة و دول أخرى.


وأصبح متحور أوميكرون السلالة السائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي تظهر أن المتحور يمثل 73 بالمئة من الحالات.


وقد دافع البيت الأبيض عن الحظر باعتباره خطوة ضرورية للصحة العامة ، لكن المسؤولين قالوا إنه سيعاد تقييمه مع مرور الوقت. 


جو بايدن

جنوب إفريقيا

قائمة السفر الأمريكية

كورونا

كورونا فى الولايات المتحدة

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