انقاذ 3 أشخاص من أسرة واحد عقب إصابتهم باختناق لتسريب غاز

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بمنزلهم شارع شرابي بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بحالة إختناق، بغاز أول أكسيد الكربون من أنبوبة بوتجاز، تركوا الأنبوبة مفتوحه بدون أي قصد، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام، عقب اكتشاف الواقعة عن طريق المصادفة من قبل الأهالي.



تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع شرابي، انبعاث غاز من أحد الشقق السكنية، حيث تبين ترك الأهالي أنبوبة بوتاجاز مفتوحة عن دون قصد، مما أصابهم الإصابة بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، وتم إنقاذ الأسرة ونقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام.



ويبين التقرير الطبي المصابين أن المصابين بحالة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون هم ولاء محمد ثابت، عمرها 42 سنة، حسام أشرف محمد، 17 سنة، جودي أشرف محمد 16سنة، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والأشعة لجميع المصابين.