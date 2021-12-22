اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقاذ 3 أشخاص من أسرة واحد عقب إصابتهم باختناق لتسريب غاز

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:28 ص
انقاذ 3 أشخاص من أسرة واحد عقب إصابتهم باختناق لتسريب غاز سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بمنزلهم شارع شرابي بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بحالة إختناق، بغاز أول أكسيد الكربون من أنبوبة بوتجاز، تركوا الأنبوبة مفتوحه بدون أي قصد، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام، عقب اكتشاف الواقعة عن طريق المصادفة من قبل الأهالي.


تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع شرابي، انبعاث غاز من أحد الشقق السكنية، حيث تبين ترك الأهالي أنبوبة بوتاجاز مفتوحة عن دون قصد، مما أصابهم الإصابة بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، وتم إنقاذ الأسرة ونقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام.


ويبين التقرير الطبي المصابين  أن المصابين بحالة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون هم ولاء محمد ثابت، عمرها 42 سنة، حسام أشرف محمد، 17 سنة، جودي أشرف محمد 16سنة، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والأشعة لجميع المصابين.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

مستشفى دسوق

تقرير طبي

حادث تصادم

حالة اختناق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز فى منزلهم بالمنيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:10 م

مصرع عامل نتيجة الاختناق من مولد كهرباء بالشرقية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 06:07 م

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز ببنى سويف

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 09:54 م

مصرع طفل تعرض لاختناق بحبل خلال اللعب بمرجيحة فى أطفيح

الخميس، 09 ديسمبر 2021 11:27 م

التحريات تكشف ملابسات مصرع عامل وإصابة آخر باختناق فى مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:52 م

مصرع عامل وإصابة آخر تعرضا لاختناق بسبب التدفئة بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 08:12 م

"شبح الشتاء الصامت".. الموت اختناقا بالغاز في الحمام.. والنجاة في 5 طرق

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 10:51 ص

مسئول تونسى يوضح حقيقة اختناق 33 امرأة داخل حمام عمومى

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:29 م

إصابة 11 شخصا بحالة اختناق فى حريق بمصنع غزل بكفر الشيخ

الخميس، 02 ديسمبر 2021 10:06 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة