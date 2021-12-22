اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:02 م
أكرم القصاص
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اليمن تعلن مقتل 21 عنصرا حوثيا غرب تعز إثر غارات نفذها التحالف العربى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:44 م
اليمن تعلن مقتل 21 عنصرا حوثيا غرب تعز إثر غارات نفذها التحالف العربى التحالف العربى - أرشيفية
أ ش أ

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قال مصدر عسكري يمني إن مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية لجماعة الحوثى مكونة من ثلاثة اطقم في محلة (الفازعي عزلة اخدوع أسفل)، أسفرت عن مقتل 21 عنصرا، بينهم قيادات ميدانية وإصابة أخرين في جبهة (مقبنة) غرب مدينة تعز.


وأوضح المصدر العسكري في تصريح اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مقاتلات التحالف العربي نفذت 3 غارات أسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبدالسلام يحيى المتوكل منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة آخرين واحتراق الاطقم بشكل كامل".

وأكد أن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة اخرى في أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للمليشيات الحوثية".


التحالف العربى

اليمن

جماعة الحوثى

الأزمة اليمنية

الأوضاع فى اليمن

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