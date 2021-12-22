"النيل للإعلام" بسوهاج ينظم ندوة عن مكافحة الفساد والإصلاح الإدارى.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمم مركزالنيل للإعلام بسوهاج بقيادة إيمان على، ندوة عن مكافحة الفساد والإصلاح الإداري وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافخة الفساد.

شهد الندوة المستشارة نهى أحمد حامد رئيس هيئة النيابة الادارية ومدير نيابة سوهاج ثان وعدد كبير من موظفي عدة قطاعات حكومية، تناولت الندوة الإصلاح الإداري على وجه العموم وما يتعلق بما يمكن اقتراحه كخطوات جادة في سبيل ذلك، وما إذا كان ذلك يبدأ من قاعدة الهرم الإداري أو قمته، أو أن يكون متزامن تحت مظلة من التشريعات اللازمة والمشفوعة بآليات الفرض والتنفيذ، كما تناولت الندوة كيفية وإمكان قياس نسبة نجاح الجهاز الإداري إذا تم ترجمة أداءه إلى معادلة رقمية، وبالتالي تعكس مدركات الفساد، وتم تطبيق ذلك على نموذج لوحدة إدارية هي المستشفى المعتاد.

وتعرضت المحاضرة للأسس التي وردت في النص القرآني والتي تَتصل بموضوع المحاضرة، وتناولت أيضا تفسيرا لدور النيابة الإدارية كمنظومة قضائية تتناول ما يقع من مخالفات وجرائم تأديبية تقع من الموظفين العموميين وكان لمنظومة التعليم وضبط أداءها كخطوة أولى في طريق الإصلاح، النصيب الأكبر من المحاضرة، إذ توافق الحاضرين على اعتبارها الأهم ونقطة البداية.



ندوة مكافحة الفساد والإصلاح الإدارى (1)



ندوة مكافحة الفساد والإصلاح الإدارى (2)



ندوة مكافحة الفساد والإصلاح الإدارى (3)



ندوة مكافحة الفساد والإصلاح الإدارى (4)



ندوة مكافحة الفساد والإصلاح الإدارى (5)