اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:43 م
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المفوضية الأوروبية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد بولندا لانتهاك محكمتها الدستورية لقانون الاتحاد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:09 م
المفوضية الأوروبية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد بولندا لانتهاك محكمتها الدستورية لقانون الاتحاد رئيس وزراء بولندا
كتبت: هناء أبو العز

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قالت أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ، الأربعاء ، إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد بولندا بسبب "مخاوف جدية فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية البولندية".
 
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، إن الأحكام الأخيرة الصادرة عن   المحكمة الدستورية البولندية ، تنتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في بروكسل أعلن فيه القرار.
 
وقد تؤدي إجراءات الانتهاك إلى دعوى قضائية أخرى في محكمة العدل الأوروبية وفي نهاية المطاف مزيد من العقوبات المالية ضد بولندا.
 
وأشارت أوسولا فون دير لاين ، إنها أحدث تداعيات بين أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن سيادة القانون، وأمام وارسو شهرين للرد على الإخطار الرسمي باتخاذ إجراء قانوني.
 
 

الاتحاد الأوروبى

بولندا

المحكمة الدستورية

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