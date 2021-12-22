المغرب يُرحب بالمواقف الألمانية البنّاءة.. ويؤكد: نأمل أن تقترن التصريحات بالأفعال

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رحبت المغرب بالإعلان الإيجابى والمواقف البناءة التى تم التعبيرعنها أخيرا، من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا، جاء ذلك فى بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف بيان الوزارة المغربية أن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائى، وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين، بالرباط وبرلين، إلى شكله الطبيعى"، مؤكدا أن "المغرب تأمل أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال، بما يعكس روحا جديدة ويعطى انطلاقة جديدة للعلاقة، على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".

وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية تلقى 75 ألفا و741 شخصا، الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي من تلقى الجرعة الثالثة 2 مليون و465 ألفا و861 شخصا.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونا و507 آلاف و765 شخصا، وإجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 22 مليونا و854 ألفا و894 شخصا.

وأوضح البيان أن 6360 شخصا تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، و11 ألفا و885 شخصا تلقى الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.