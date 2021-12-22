المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق ،برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وطارق أحمد الحلوانى، وباسم يسري جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لحيازتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار وسلاح أبيض دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بضبط كل من " م . ر. ع " ٤٩ عاما ترزي حريمي ومقيم بأحدي قري مركز بلبيس ، و " م . ي . إ " 26 عاما فني معمل ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، و " ع . م . ع " 26 عاما صاحب محل ملابس ومقيم بدائرة مركز الزقازيق ،وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح أبيض عبارة عن خنجر دون ترخيص.

كما تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات ، وتحرر محضر بواقعة الضبط ، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهم إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.