اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:33 م
أكرم القصاص
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الكويت ترصد 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون قادمة من دول أوروبية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:22 م
الكويت ترصد 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون قادمة من دول أوروبية كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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رصدت وزارة الصحة الكويتية، 12 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون) قادمة من عدة دول أوروبية.
 
وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند في تصريح أوردته وكالة كونا الكويتية، إن جميع الحالات طبقت العزل الصحي وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية وإجراءات التقصي الوبائي بحقها.
 
وأكد السند ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والالتزام بجميع سبل الوقاية الأخرى التي من أهمها استكمال تطعيمات (كوفيد-19 ) والمبادرة الى اخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة).

وزارة الصحة الكويتية

فيروس كورونا

أوميكرون

اصابات كورونا

كورونا

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