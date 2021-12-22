الكويت ترصد 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون قادمة من دول أوروبية

أ ش أ

رصدت وزارة الصحة الكويتية، 12 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون) قادمة من عدة دول أوروبية.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند في تصريح أوردته وكالة كونا الكويتية، إن جميع الحالات طبقت العزل الصحي وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية وإجراءات التقصي الوبائي بحقها.

وأكد السند ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والالتزام بجميع سبل الوقاية الأخرى التي من أهمها استكمال تطعيمات (كوفيد-19 ) والمبادرة الى اخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة).