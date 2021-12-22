الكشف على 750 شخصا بقافلة طبية مجانية بالقنطرة شرق ضمن حياة كريمة.. صور

الإسماعيلية السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بقيادة الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قافلة طبية شاملة في مركز القنطرة شرق، للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وقال الدكتور على حطب وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة التى أقيمت بمركز شباب المدينة الجديدة بالقنطرة شرق تضم جميع التخصصات الطبية من فحص طبى بجميع التخصصات، حيث تضم لأول مرة 2 استشاري بعيادة أورام الثدى، فضلا عن عيادات الجراحة، والباطنة، والعظام، والنساء، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجانًا.

وأشار الدكتور علي حطب، إلى أن القافلة شهدت إقبالًا شديدًا من المواطنين، حيث تم الكشف على 750 مواطنا بالقنطرة شرق، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعات وتحويل أصحاب العمليات والحالات التي تستدعي تحويلها للمستشفى وإجراء كل الإجراءات لها مجانًا.

وطالب أهالي القنطرة شرق الدكتور علي حطب، بأن تكون القافلة أسبوعية بدلا من شهرية، ووعد وكيل وزارة الصحة بالاستجابة لمطالبهم وأن يتم اختيار موقع القافلة بناء على رغبتهم والتنسيق مع رئيس فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية لخدمة احتياجات ومتطلبات اهالى المنطقة.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مدير إدارة القوافل الطبية، أن أعمال القافلة شملت أيضا التعريف بإجراءات وأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وكذلك تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحصول علي اللقاح الخاص بمقاومة فيروس كورونا بمقر الوحدة المحلية لقرية التقدم، وكذلك إعطاء اللقاح بمقر الوحدة المحلية وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية.

وتأتى القافلة ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بالمحافظة، والتى تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة " حياة كريمة"، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.