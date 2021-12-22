اليوم السابع
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بسبب كورونا..

القومى للأجور: استثناء 3090 منشأة اقتصادية من تطبيق الحد الأدنى للأجور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:37 ص
القومى للأجور: استثناء 3090 منشأة اقتصادية من تطبيق الحد الأدنى للأجور د هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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أكد المجلس القومى للأجور أن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.

وأكد المجلس أنه سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت المتعثرة التى تقدمت بطلب للمجلس بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا بعد إعطاء مساحة من المرونة للتقدم بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى.
 
وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء  وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء  وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
 
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خلال اللقاء

 


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الخدالادنى للاجور

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