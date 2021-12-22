القصير يبحث مع نائب وزير الزراعة الصربى التعاون في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بوجدان ايجيتش سكرتير الدولة (نائب وزير الزراعة) الصربى وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة وأعضاء السفارة الصربية بالقاهرة.

وخلال اللقاء "القصير" أكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا حيث تناول اللقاء أهمية التعاون وتبادل السلع الزراعية وزيادة حجم الاستيراد والتصدير، وكذا التعاون في مجالات الميكنة الزراعية وإدارة المياه .

ومن جانبه أشار الجانب الصربي ان زيارته لمصر حاليا هي بهدف رغبته الشديدة التعاون في كل المجالات والأنشطة الزراعية بهدف زيادة كميات السلع الزراعية المصدرة بين البلدين والتأكيد على ان السلع الزراعية المصرية منافسة بالأسواق العالمية وان الجانب الصربي لديه الرغبة الحقيقية في استيراد المنتجات الزراعية المصرية وأشار إلى امكانية ان تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية سواء للسوق المحلي داخل صربيا او لدول الجوار فضلا عن رغبة صربيا في أن يتم هذا التعاون في إطار الاستفادة المتبادلة للبلدين ، وفي ضوء ذلك فقد أتفق الجانبان على انشاء نظام دائم لتبادل السلع الزراعية معفاة من الرسوم الجمركية.

كما اتفقا الجانبان على تشكيل مجموعة عمل فنية لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بين البلدين بشكل تفصيلى وكذا اعداد مقترح لمشروع مذكرة التفاهم والتي من الممكن أن تتضمن كافة اوجه التعاون فى القطاع الزراعى.

أكد القصير أيضا على توجيهات القيادة السياسية فى فتح اسواق جديدة وبديلة بهدف زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو حاليا معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من معظم الدول نظرا لجودتها العالية.

وعقب الاجتماع قام الوفد الصربى برفقة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بزيارة للمركز المصرى الدولى للزراعة حيث شاهد عرضا تقديميا عن اهم ما يقدمه المركز من برامج تدريبية لدول العالم النامي والاشقاء الأفارقة بكل الأنشطة الزراعية على مدار العام وأعرب الوفد عن اعجابه بالمركز مؤكدا على التعاون مستقبلا مع مصر فى مجال التدريب بالمجالات الزراعية المختلفة.