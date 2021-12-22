اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:13 م
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القبض على شخص أنهى حياة والدته وشرع فى قتل والده بالمحلة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:17 م
القبض على شخص أنهى حياة والدته وشرع فى قتل والده بالمحلة جثة - ارشيفيه
الغربية - عادل ضرة

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شهدت منطقة منشية الزهراء بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قيام "صيدلى" بقتل والدته وشروعه فى قتل والده بآله حادة لمروره بأزمة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة منشية الزهراء.

 

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل ربة منزل وإصابة زوجها بإصابات متفرقة، وقيام نجلهما ويعمل صيدلي، بارتكاب الواقعة، لمروره بأزمة نفسية، فتم ضبط المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 


مدير امن الغربية

المحلة

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صيدلى يقتل والدته بالمحلة

امن الغربية

مباحث المحلة

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