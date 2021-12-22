القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة السلام

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى بالسلام تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها ، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - سيدة) بمزاولة نشاطاً غيـر مشـروع فى مجـال تسليم وتجهيـز المـواد المخدرة بقصد الإتجار واتخاذهم من الشقة سكن أحدهم "كائنة بدائرة القسم" مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضـبطهم حـال تـواجـدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى – عدد من أدوات التصنيع والتغليف)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.