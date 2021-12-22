الغسالة بتطلع سمنة.. أم محمد المنياوية هتشرحلك الطريقة بالتفصيل.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، عن صناعة السمن البلدى فى غسالة أطفال بمحافظة المنيا، مع أم محمد الأشهر فى صناعة السمن المنزلى فى عروس الصعيد.

قالت أم محمد: "أعمل فى صناعة الزبدة الفلاحى من أكثر من 20عاما، حيث كانت صناعة الزبدة تقوم بها ربة المنزل فى منزلها من خلال "القربة" الفلاحى وبعد التطور دخلت الخضاضة الحديثة إلى المنازل، وهى تقوم بفصل اللبن لاستخراج الزبدة .

وأضافت بعد ذلك ظهرت الخضاضة الجديدة وهى عبارة عن غسالة أطفال تقوم بوضع اللبن بداخلها، وتعمل بالكهرباء لمدة حوالى ربع ساعة بعدها نقوم بعزل الزبدة عن اللبن .

وقالت: بعدها يتم إضافة مكونات تسمى المنفحة إلى اللبن، حتى يتم تصنيعه جبن حليب وهذا الجبن يختلف عن الجبن القريش، لأن الجبن القريش لابد أن يكون بخيره وغير معزول عن القشطة الموجودة باللبن.

وتابعت: كيلو اللبن يتراوح سعره بين 10 إلى 15 جنيها، ولا يمكن تصنيع الزبد إلا من اللبن الطازج، ويكون ذلك فى الصباح الباكر، حيث نبدأ العمل منذ الساعة السادسة صباحا، وهذا هو موعد حلب اللبن من الناشئة ويستمر ذلك حتى الساعة العاشرة .

وأضافت أم محمد أنه بعد فصل السمن من اللبن يتم تجميع الألبان فى مكان استعدادا لموسم حصاد القمح لعمل اللبن الحامض، لاستخدامه فى صناعة الكشك الفلاحى، بينما السمنة يتم تخزينها فى المنازل أو بيعها فى الأسواق.





السمنة بتطلع من غسالة الأطفال



أم محمد 20 سنة فى صناعة السمن بالمنيا فى الغسالة



أم محمد 20 سنة فى صناعة السمن بالمنيا



أم محمد أشطر واحدة فى صناعة السمن المنزلى فى المنيا



أم محمد أشطر واحدة فى صناعة السمن المنزلى



بيصنعوا السمن من غسالة الأطفال



بيصنعوا السمن من غسالة



تصنيع السمنة فى الغسالة