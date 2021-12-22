العملية الأولى من نوعها.. زرع وريد صناعى لمريض يعانى من الفشل الكلوى بمستشفى عام

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي باجراء عملية زرع وريد صناعي لمريض يعاني من الفشل الكلوى.

حيث تم توصيل الشريان الابطي بالوريد الابطي، أعلى الابط، باستخدام الوريد الصناعي، وهذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم اجراؤها بمستشفى السنبلاوين العام.

وقد تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح الطاقم الطبي: تحت اشراف الدكتور حسام رشدي استاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة ، ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والدكتور خالد إبراهيم البلتاجي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور احمد خالد اخصائي جراحة الأوعية الدمويه ، و مس نجلاء تمريض العمليات.