اليوم السابع
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الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثمان شاب لقى مصرعه داخل مصحة نفسية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:46 م
الطب الشرعى ينتهى من تشريح جثمان شاب لقى مصرعه داخل مصحة نفسية جثمان_أرشيفية
كتب محمد إبراهيم

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انتهى فريق من الأطباء الطب الشرعى، من تشريح جثمان شاب مصرعه، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، بعد فحصها ومناظرتها، وذلك لإعداد تقرير الصفة التشريحية على الجثمان.

 

كما قام الأطباء الشرعيون بفحص الجثة ظاهريا وتصويرها فوتوغرافيا، ثم إعداد الصفة التشريحية للمتوفين للحصول على العينات لتحليلها كيمائيا لبيان سبب الوفاة.

 

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخل مركز لعلاج الإدمان، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يتلقى العلاج داخل المركز تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، ما أسفر عن وفاته.

 

وتم ضبط مسئولي المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


الطب الشرعى

مصحه نفسيه

المخدرات

وزاره الصحه

النيابه العامه

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