اليوم السابع
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"الصحة" تعلن مد حملة تطعيم شلل الأطفال لمدة يومين بالمراكز الثابتة فقط

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:50 م
"الصحة" تعلن مد حملة تطعيم شلل الأطفال لمدة يومين بالمراكز الثابتة فقط حملة التطعيم ضد شلل الأطفال -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقرر انتهائها اليوم لمدة يومين، الخميس والجمعة، بأماكن الفرق الثابتة لاستقبال الأطفال الذين لم يستطيعوا الحصول علي التطعيم خلال مدة الحملة الرسمية.

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع : تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

 

وأضاف، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يجرى تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

 

وأشار: نفذنا العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.


الصحة

شلل الاطفال

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الفرق الثابتة

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