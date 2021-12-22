اليوم السابع
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الصحة تعلن ضم فئات جديدة لمنظومة التأمين الصحى.. تعرف عليها

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:10 ص
الصحة تعلن ضم فئات جديدة لمنظومة التأمين الصحى.. تعرف عليها الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا بضم فئات جديدة تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كافة فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، تنفيذاُ لرؤية مصر 2030، التي تستند لمبادئ وأسس "التنمية المستدامة الشاملة".
 
وأوضح الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الفئات التي تم ضمها تشمل الفلاحين وعمال الزراعة، وعددهم 6 ملايين و478 ألف، وفئة أصحاب الأعمال، وعددهم مليون و803 آلاف و155 مواطنا، بالإضافة إلى 700 ألف من سائقي التاكسي والميكروباص، و65 ألف و600 مواطن ضمن فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، علاوة على 33 ألف و157 مواطنا من أعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين).
 
وأضاف «ضاحي» أنه حرصاً من القيادة السياسة على دعم فئات العمالة غير المنتظمة، فقد تقرر ضم 6 ملايين و200 ألف مواطن من (عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن) للانتفاع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي.
 
وأشار «ضاحي» إلى أن إجمالي الفئات التي تقرر إضافتها لمظلة التأمين الصحي، بلغت نحو 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليون و930 ألف و829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي الشعب المصري.

 


الصحة

التأمين الصحى

الخدمات الطبية

الرئيس السيسى

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