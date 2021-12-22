اليوم السابع
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السكة الحديد تواصل خطة إخراج العربات القديمة من الخدمة وتستبدلها بعربات تحيا مصر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:46 م
السكة الحديد تواصل خطة إخراج العربات القديمة من الخدمة وتستبدلها بعربات تحيا مصر السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد استبدال عربات بعض القطارات بعربات تحيا مصو فى إطار خطة عدم وجود عربات قديمة تعمل علي خطوط الهيئة نهاية عام  2021، وجاءت التعديلات علي بعض الخطوط  كالتالي:
أولا : اعتبارا من يوم 23/12/2021
1: خط الاسماعيليه / السويس والعكس
-تعديل تركيب قطارات 101/104/105/108-102/103/106/107/110/115  بعدد 7عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
ثانيا : اعتبارا من يوم 25/12/2021
1: خط  طنطا / السنطة / محلة روح والعكس. 
- تعديل تركيب قطارات 303/4302/4303/4304 / 4305/4306/ 4307/4308/3409/4310/4311/4312/4313/4314/4315/4316/4317/4318/4319/4320/4321/522  بعدد 6عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
2:  خط  نجع حمادي / الاقصر و العكس
- تعديل تركيب قطارات 747/748-745/746/749  بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
 
3: خط  الاقصر / أدفو والعكس
- تعديل تركيب قطارات 752/755/758-756/739 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
اعتبارا من يوم 26/12/2021
1 : خط نجع حمادي / الاقصر و العكس
- تعديل تركيب قطار 744 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي
2 :  خط  أدفو / الاقصر والعكس
- تعديل تركيب قطار 751 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي.
 

السكة الحديد

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