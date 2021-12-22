اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:05 م
أكرم القصاص
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السفير الأمريكى فى ليبيا يدعو للتعجيل بمعالجة معوقات الاستحقاق الانتخابى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:59 م
السفير الأمريكى فى ليبيا يدعو للتعجيل بمعالجة معوقات الاستحقاق الانتخابى سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند
أ ش أ

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دعا المبعوث الأمريكي الخاص سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، القادة الليبيين إلى التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية.


وحث نورلاند - في بيان أودرته وكالة الأنباء الليبية - على التهدئة وتشجيع الخطوات التي يمكن أن تستمر في تهدئة الوضع الأمني في طرابلس أو في أي مكان آخر في ليبيا. 


وقال "الآن ليس هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب أو عمليات تنطوي على خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم.. ونكرر دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات التي تنشأ حول المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف"، وأضاف "في الوقت نفسه، يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية". 


ودعا نورلاند، الليبيين في ختام بيانه إلى اليقظة والتنبه للمعلومات المضللة والأخبار الكاذبة التي لا تفيد إلاّ أولئك الذين يرغبون في تعطيل تقدم ليبيا في المستقبل. 


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