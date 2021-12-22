الرعاية الصحية تعلن تسجيل 2 مليون مواطن بالتأمين الصحى الشامل بالأقصر وأسوان

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء عددا من المشروعات الصحية بينها مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ومنها مستشفى إيزيس التخصصي كأول مستشفى متخصص بمجال النساء والتوليد في الوجه القبلي، ومستشفى الأطفال التخصصي كأول مستشفى متخصص للأطفال في محافظة الأقصر.



واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات الصعيد (الأقصر وأسوان)، حيث أشار إلى تسجيل أكثر من 2.127 مليون مواطن وفتح 530 ألف ملف عائلي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين، وإجراء الفحص الطبي الشامل لـ 612.922 ألف مواطن، مشيرًا إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر وأسوان على 189 منشآة صحية، منها 18 مستشفى و 171 مركز ووحدة طب أسرة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه شمل ملف تنمية القطاع الصحي في محافظات الصعيد، رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية من خلال مشروع التامين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وزيادة قاعدة المستفيدين بالخدمات الصحية بمحافظات الصعيد لحين امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة المحافظات، وكذلك التدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية بالمحافظات بالتعاون مع الجامعات المصرية، إضافة إلى المبادرات الصحية الرئاسية للقضاء على فيروس سي وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى وعلاج الأمراض المزمنة ودعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع والعناية بصحة الأم الحامل والجنين، والتي ساهمت بقوة في تحسين المؤشرات الصحية بمحافظات الصعيد.



وأشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، التي نجحت في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين والحفاظ على الصحة العامة للأفراد بكافة أنحاء مصر، مشيرًا إلى تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج طموح لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في مدة أقل من 10 سنوات بأعلى معايير الجودة العالمية.



وأعلن الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفى الأطفال التخصصي (العديسات سابقًا) التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا ضمن المشروعات التنموية للقطاع الصحي بمحافظات الصعيد اليوم، قدمت أكثر من 30 ألف خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، شملت خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والرعايات المركزة والفحوصات التشخيصية الأشعة والمعمل، علاوة على خدمات عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا وجلسات الغسيل الكلوي لمصابي الفيروس وغير المصابين، إضافة إلى 3 عمليات ولادة قيصرية ناجحة لسيدات حوامل من مصابي الفيروس، وذلك خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمستشفى ضمن منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتصف فبراير من العام الجاري.



وأشار السبكي، إلى أن مستشفى الأطفال التخصصي، هي أول مستشفى متخصص للأطفال على مستوى الصعيد، بتكلفة 750.355 مليون جنيه، وأنه تبلغ المساحة الكلية للمستشفى 16.380 ألف متر مربع، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية إجمالي 112 سرير، تشمل 42 أسرة داخلي، 4 للتحضير، 5 للإفاقة، 26 رعايات الأطفال، 15 الاستقبال والطوارئ، إضافة إلى 5 غرف للعمليات، 3 حضانات، 10 ماكينات للغسيل الكلوي، 18 جهاز تنفس صناعي، وأكثر من 9 عيادات خارجية منها "الباطنة، طب الأطفال، عظام الأطفال، العلاج الطبيعي، أمراض الدم، الأمراض الوراثية، التغذية، الأنف والأذن، الغدد الصماء"، وقسم الأشعة "عادية، C-R، موجات صوتية متعدد الأغراض، مقطعية، إيكو"، وقسم المعمل "CBC، غازات بالدم، سنترفيوج، كيمياء أوتوماتيكي، كيمياء يدي، ميكروسكوب"، إضافة إلى بنك الدم التخزيني والصيدلية بأنواعها المختلفة.



وأضاف، أن الخدمات المقدمة بالمستشفى تشمل 30 خدمة بمختلف التخصصات الطبية منها (الطوارئ، الباطنة، قلب الأطفال، الجراحة العامة للأطفال، جراحة العظام للأطفال، أمراض الكلى للأطفال، الأمراض الصدرية، أمراض الدم، أمراض التغذية، الأمراض الوراثية، الغدد الصماء، الأنف والأذن، السمعيات والتخاطب، المخ والأعصاب، الجهاز الهضمي والكبد، المناظير، قسطرة القلب، العلاج الطبيعي)، إضافة إلى خدمات عزل وعلاج مرضى فيروس كورونا، والغسيل الكلوي لمصابي الفيروس وغيرالمصابين، وتوافر مراكز تلقي لقاح الفيروس بالعيادات الخارجية للمستشفى.



واستكمل، أن مستشفى إيزيس التخصصي (البياضية سابقًا)، قدمت أكثر من 60 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال مرحلة التشغيل التجريبي، منها 15.083 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و 42.698 ألف فحوصات تشخيصية "أشعة ومعمل"، وأكثر من 5000 عمليات وجراحات بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، بينها 3395 عمليات وجراحات كبرى وصغرى ومتوسطة و 1624 عمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.



وتابع، أن مستشفى إيزيس التخصصي، هي أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد في صعيد مصر، بتكلفة 410.227 مليون جنيه، وأنه تبلغ المساحة الكلية للمستشفى 3.710 ألف متر مربع، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية إجمالي 70 سرير، تشمل 28 أسرة داخلي، 4 للتحضير، 6 للإفاقة، 11 الطوارئ، 10 الرعايات المركزة، 6 أجنحة فندقية، 4 غرف للعمليات، 22 حضانة، 26 ماكينة للغسيل الكلوي، 5 أجهزة للتنفس الصناعي، إضافة إلى 18 عيادة خارجية، منها "متابعة الحمل، الأطفال المبتسرين، العلامات الحيوية، أمراض الكلى، هشاشة العظام، الأمراض الجلدية، تأخر الإنجاب، تنظيم الأسرة"، وقسم الأشعة "المقطعية، التليفزيونية، السينية، الماموجرافي، ديكسا هشاشة العظام"، وأقسام المعامل والصيدلية بأنواعهما المتعددة.



وأضاف، أن الخدمات المقدمة بالمستشفى تشمل أكثر من 20 خدمة طبية للسيدات في محافظات الصعيد، أهمها "الاستقبال والطوارئ، النساء والتوليد، الحضانات والأطفال المبتسرين، الرعايات المركزة، تأخر الإنجاب، تنظيم الأسرة، علاج أمراض الكُلى والغسيل الكلوي، الأمراض الجلدية، أمراض هشاشة العظام".



ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم 2.123 مليون خدمة طبية وعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، من خلال 5 مستشفيات "حورس التخصصي، طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي"، و 49 مركز ووحدة طب أسرة بإجمالي 54 منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، مقرر زيادتها إلى 66 منشآة مع اكتمال المنظومة، وذلك منذ انطلاق التأمين الصحي الشامل بالأقصر في 16 فبراير من العام الجاري وحتى الآن.



وأوضح، أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة شملت أكثر من مليون و100 ألف خدمات الرعاية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة، إضافة إلى أكثر من مليون و20 ألف خدمات الرعاية الثانوية والثالثية بالمستشفيات، منها 170 ألف خدمات بالعيادات الخارجية، وأكثر من 916 ألف فحوصات تشخيصية "أشعة ومعمل"، وأكثر من 45 ألف عمليات وجراحات كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.



وأضاف، أن ذلك علاوة على المبادرات الصحية التي تم إطلاقها بالمحافظة والتي وفرت المزيد من الخدمات والرعاية الصحية لأهالي محافظات الصعيد، وأبرزها مبادرة "اكشف واطمن" للفحص الطبي الشامل للمواطنين، و"صحتك ثروتك" للكشف المبكر عن أمراض البروستاتا"، و"سكرك موترك في إيديك تسيطر" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها، ومبادرة "طرق الأبواب" للفحص الطبي الشامل والاطمئنان على صحة كبار السن، وكذلك استخدام التطبيقات الذكية لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد مثل تطبيق "البالطو" والذي قدم أكثر من 17 ألف استشارة طبية مجانية حتى الآن للمنتفعين بمحافظتي بورسعيد والأقصر.



وتابع، أنه شمل ملف تنمية القطاع الصحي في محافظة الأقصر، الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية بما ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية ويسَّر حصول المواطنين عليها، لافتًا إلى انتهاء أعمال الميكنة والتحول الرقمي بـ 49 منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة منها 47 مركز ووحدة طب أسرة ومستشفيين (الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي)، موضحًا أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من خدمات مراكز ووحدات طب الأسرة، وكذلك ميكنة 100% من مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيًا بالغرف المركزية للأزمات والطوارئ بالمحافظة، والتي تعمل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، إضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الموحدة (LIS)، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS/RIS)، وتفعيل الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة عبر الاتصال بالخط الساخن 15344.



واستكمل، أنه تم تسجيل 34 منشآة صحية، تشمل 32 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى مستشفيي (طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي) لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كخطوة أولى لحصولهم على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية وضمان تطبيقها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 1540 برنامج تدريبي لعدد 23.207 ألف متدرب من (الأطباء، الصيادلة، التمريض، الفنيين، الإداريين) العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر، مما يضمن تحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين والتي تخطت نسبة 91% عن الخدمات المقدمة إليهم.



وأشار، إلى أنه تم الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية الفريدة في محافظة الأقصر بتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية وتجهيز الأدوار والأجنحة والخدمات الفندقية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في المحافظة، إضافة إلى تخصيص مكاتب بالمطارات منها مطار الأقصر الدولي، لاستقطاب الوافدين الأجانب للعلاج بمستشفيات الهيئة تحت مظلة العلامة التجارية التي أطلقتها (نرعاك في مصر)، وتنشيط مبادرة هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية، وتحقيق أهداف استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تمثل هذه المشروعات نقطة البداية للافتتاحات التاريخية بمحافظات صعيد مصر، ودلالة واضحة على أن الحكومة المصرية تمضي في اتجاهها نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة للمشروعات الصحية التي يتم تنفيذها في محافظات الصعيد، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقدم كافة أوجه الدعم التي تعطي دفعة قوية لإنجاز هذه المشروعات بأعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك سرعة الانتهاء منها لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي الصعيد، وفي هذا الصدد..



أشار السبكي، إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان بنسبة 72%، حيث ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على 123 منشآة صحية، منها 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة طب أسرة، تم استلام 88 منشآة صحية منهم، وبدء التشغيل التجريبي لـ 31 منشآة صحية استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى انضمام عدد من المنشآت الصحية الأخرى في محافظتي الإسماعيلية والأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين قريبًا.



ولفت إلى أن تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي الأقصر وأسوان، بلغت 21.925 مليار جنية، تشمل 16.5 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية والبالغ عددها 189 منشآة صحية، 4.300 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لهذه المنشآت، و 1.125 مليار جنيه تكلفة التشغيل التجريب لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالاقصر وأسوان.