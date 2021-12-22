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الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات صحية فى محافظات الصعيد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:06 م
الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات صحية فى محافظات الصعيد جانب من الافتتاحات
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الصحية في محافظات الصعيد. 
 
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا اليوم مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

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