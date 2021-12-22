اليوم السابع
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الرئيس السيسي: يجب مواجهة ثقافة البناء على الأراضى الزراعية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:38 م
الرئيس السيسي: يجب مواجهة ثقافة البناء على الأراضى الزراعية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مواجهة ثقافة البناء على الأراضى الزراعية، وزيادة النمو السكاني.
 
وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة أسيوط:"عاوزين نعيش وفى الأخر المواطن عاوز يعيش ، بس لازم يفهم ان ده لا يمكن يحصل ، أنا بسجل الكلام ده للتاريخ وللناس اللى بتتكلم في وسائل الاعلام قضية خطيرة جدا ان ما يكونش هناك أرضية فهم مشترك للواقع واسبابه وكمان حله..هيبقا في حتة والتحليل والتوصيف في حتة تانية".
 
وأضاف الرئيس السيسي: "ثقافة البناء على الاراضى الزراعية يجب مواجهتها وثقافة النمو السكان، معقبا: "بدون ان تقدر تنفق عليه لابد ان تتراجع.. هيقولى المبادرات.. احنا بنشتغل علي ده لكن يبقا أن العادة أصعب بكتير من مواجهتها بقوانين ولكن علي الأقل تبقا عارف انك بتحط نفسك في مشكلة ومستقبل الطفل وربنا مقالش كده ان احنا نعمل كده في نفسنا".

السيسى

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