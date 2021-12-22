اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "لا يمكن هدى بطاقة تموين لحد بيتجوز"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:36 م
الرئيس السيسي: "لا يمكن هدى بطاقة تموين لحد بيتجوز" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، :"لن نضع بطاقة تموين لأكثر من فردين في اللى فات وفى الجديد لا مفيش".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة أسيوط: "قلت ان احنا لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز لانك بتبقا بتتجوز ومستنى ان الدولة تديك بطاقة تموين .. انت مش قادر تصرف إزاى يعنى ده كلام مش مظبوط.. دى ثقافة اتشكلت في وجدان الناس مش موجودة في غير بلدنا احنا بس".
 
وتابع الرئيس: "ان اشترى الحاجة اقل من ثمنها وكمان لما اخلف اخلى حد ياكلي عيالي ، ده في البلد دي بس ، علشان كده البلد مقدرتش تقوم خلال السنوات اللى فاتت".

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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