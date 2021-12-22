اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "التخلف" أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:46 م
الرئيس السيسي: "التخلف" أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لجميع المصريين وبصفة خاصة مواطني الصعيد، وقال الرئيس: "كل التحية والتقدير لأهالينا بصفة خاصة في الصعيد ولكل المصريين ، ده يوم من مجموعة أيام هنخصصهم لافتتاح المشروعات، التي تم الانتهاء منها في الصعيد".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد: "بنتكلم عن مشروعات هنفتتحها النهاردة ومشروعات هيتم الإعلان عنها وهنفتتحها خلال الأسبوع، وده بيأكد حرص الدولة على تجاوز كل المشاكل والصعاب والتحديات التي كانت موجودة في الجمهورية بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة، وكان نصيب الصعيد من التنمية أقل من باقى محافظات الجمهورية، اللى بنعمله هنا بنحاول نخلى الدولة كلها على نسق وخط واحد ميبقاش فيه منطقة بتتفوق على منطقة أو محافظة بتتفوق على أخرى، واللى هيكمل ده موضوع حياة كريمة هيغطي كل المسائل، وإيه الجهود اللى بتتعمل في إطار الفكرة ومشروعات الصعيد اللى هنفتتحها خلال الأسبوع".
 
وأكمل الرئيس: "بقول للمصريين أن حجم الجهد اللى بيبذل وقلت كذا مرة مكونتش ببالغ ما تم إنجازه في سبع سنوات يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق.. بنتكلم في ارقام ضخمة جدا تم ضخها لصالح مجابهة ، وعلشان يحقق طموحاتنا واحلامنا فيما يخص التنمية والبنية الأساسية والتعليم وكل ما نتمناه في مصر".
 
وتساءل الرئيس: "هل موضوع الجهد حتى بعد ما نخلص حياة كريمة هيقف؟ لا، حركة التطوير والجودة والرفاهية تتطلب الاستمرار في العمل وتحسين ما لدينا ونضيف اليه اكثر.
 
وأضاف الرئيس: "عندنا إشكالية بقول عليها دايما "التخلف" أو متاهة التخلف، وبعتقد ان المتاهة دي أسبابها الجهل، والفقر، وقلة الوعي، وبالمناسبة التلات حاجات دول ليهم تاثير متبادل، مش هنقدر ابدا محاربة الجهل إلا اذا كان لدينا قدرات اقتصادية وبالتالي جودة التعليم تحتاج جهد آخر".

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

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