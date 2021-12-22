الرئيس السيسى يفتتح مجمع إنتاج البنزين فى أسيوط.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح مجمع إنتاج البنزين فى أسيوط وعددا من المشروعات التنموية بالصعيد.. ويؤكد: أنفقنا تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية فى الصعيد.. بفكر فى الدولة وهدفى الحفاظ عليها.. و300 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على محطات معالجة المياه.. الرئيس يوقع على كتاب «الرؤية والإنجاز» لتوثيق ما تم تنفيذه من مشروعات خلال 7 سنوات.. قولت لأختى من أسوان عندى 100 مليون مصرى عاوز أعيشهم.

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ـ الرئيس السيسى يفتتح مجمع إنتاج البنزين فى أسيوط وعددا من المشروعات التنموية بالصعيد.. ويؤكد: أنفقنا تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية فى الصعيد.. بفكر فى الدولة وهدفى الحفاظ عليها.. و300 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على محطات معالجة المياه.. الرئيس يوقع على كتاب «الرؤية والإنجاز» لتوثيق ما تم تنفيذه من مشروعات خلال 7 سنوات.. قولت لأختى من أسوان عندى 100 مليون مصرى عاوز أعيشهم



ـ الرئيس يوجه بضرورة تغيير ثقافة البناء على الأراضى الزراعية.. استصلاح مليون فدان يحتاج إلى 300 مليار جنيه.. والبناء على الأراضى الزراعية يقضى على فرص العمل بالريف

ـ الرئيس: «عاوز أفضل خدام لله والناس لحد لما أمشى».. السيسى لـ«القطاع الخاص»: مشاركتكم فى المشروعات توجه دولة ومفيش مزاحمة.. 4500 شركة تشييد أخذت.. 1.1 تريليون جنيه فى 7 سنوات.. وحركة التطوير تتطلب الاستمرار فى العمل وتحسين ما تم الوصول إليه





