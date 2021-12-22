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الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات بأسيوط فى إطار التنمية بالصعيد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:53 ص
الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات بأسيوط فى إطار التنمية بالصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

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الصعيد

الرئيس السيسي يزور اسيوط

تنمية الصعيد

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