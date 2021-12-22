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الرئيس السيسى يصل مقر حفل افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:54 ص
الرئيس السيسى يصل مقر حفل افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل مقر الفعالية
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة في محافظات الصعيد، حيث يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

 

 


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