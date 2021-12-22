الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصدق على قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:13 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كنب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 153 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021. السيسى الرئيس السيسى القطاع الخاص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات بأسيوط فى إطار التنمية بالصعيد الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:53 ص الرئيس السيسى يستقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى ويؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا للدولة الشقيقة.. "المنفى" يستعرض مجمل الوضع السياسى الداخلى فى ليبيا.. ويثمن جهود مصر لاستعادة الاستقرار فى بلاده الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:24 م الرئيس السيسى يستقبل "المنفى" ويؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا لليبيا الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:18 م الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.. ويوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة.. وتوجيهات لتحقيق سيولة مرورية بالمحاور والطرق الجديدة الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:37 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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