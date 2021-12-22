الرئيس الإسرائيلى: يجب تحييد التهديد النووى الإيرانى نهائيا مع اتفاق أو بدونه

كتب محمد جمال

قال الرئيس الإسرائيلى، إسحق هرتسوج، الأربعاء، خلال المشاركة فى مراسم تخريج دورة طيارين إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق فى المحادثات بين الدول العظمى وإيران في فيينا، أو لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإنه يجب "تحييد التهديد الإيرانى" بشكل نهائى، وأضاف بالقول: "إيران قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط، وأنا أتابع المفاوضات الجارية وأدعو المجتمع الدولى إلى عدم الاستخفاف بخطورة الأمر"، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وشدد بالقول: "يجب تحييد التهديد النووي الإيراني بشكل نهائي سواء كان ذلك مع أو بدون اتفاق"، وبحسب هرتسوج، فإنه "في هذه الأيام يواصل الأخطبوط الإيراني إرسال أذرعه إلى كافة أنحاء الشرق الأوسط. وإيران هي قنبلة زمنية موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط كله".

وأشار إلى أن "هذا الموضوع متفق عليه في المجتمع الإسرائيلي وفي أوساط قيادته. وأنا أتابع المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي، وأدعو المجتمع الدولي إلى أن يحظر السماح لإيران بحيازة قدرة نووية"، يأتى ذلك فيما اعتبر وزير الأمن الإسرائيلى بيني جانتس، أن إيران "تلعب في الوقت الضائع"، وجاءت أقوالهما خلال مراسم تخريج دورة طيارين اليوم الأربعاء.

وتزامنا، قال وزيرُ الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن محادثاتِ فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والتي توقفت مؤقتًا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي، ستُستأنف قبل نهاية هذا العام

كما أكد دبلوماسيون لـ"رويترز" أنه من المقرر استئنافُ المحادثات غيرِ المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق فى أواخر ديسمبر.