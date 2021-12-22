الرئيس الأوكرانى: نعمل على المشاركة بقمة الناتو فى مدريد العام المقبل

أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل على الحضور بشكل أو بآخر في قمة حلف شمال الأطلنطي ناتو المقرر عقدها في مدريد يونيو المقبل.

وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، "نعتقد أننا على الأقل حددنا مثل هذه المهمة وتحدثنا عنها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرج. وخلف الكواليس، بالنظر إلى علاقاتنا مع بعض القادة، نناقش مشاركة أوكرانيا في قمة الناتو في مدريد في 2022"، مضيفا أن أهم شيء بالنسبة للجانب الأوكراني هو أن تكون أوكرانيا حاضرة هناك "بشكل أو بآخر".

وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع ستولتنبرج الأسبوع الماضي، بأن مسار أوكرانيا الأوروبي-الأطلنطي لم يتغير وأنه يرى فرصة سانحة في قمة الناتو المقبلة في مدريد.