اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكرانى: نعمل على المشاركة بقمة الناتو فى مدريد العام المقبل

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:54 ص
الرئيس الأوكرانى: نعمل على المشاركة بقمة الناتو فى مدريد العام المقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل على الحضور بشكل أو بآخر في قمة حلف شمال الأطلنطي ناتو المقرر عقدها في مدريد يونيو المقبل.
 
وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، "نعتقد أننا على الأقل حددنا مثل هذه المهمة وتحدثنا عنها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرج. وخلف الكواليس، بالنظر إلى علاقاتنا مع بعض القادة، نناقش مشاركة أوكرانيا في قمة الناتو في مدريد في 2022"، مضيفا أن أهم شيء بالنسبة للجانب الأوكراني هو أن تكون أوكرانيا حاضرة هناك "بشكل أو بآخر".
 
وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع ستولتنبرج الأسبوع الماضي، بأن مسار أوكرانيا الأوروبي-الأطلنطي لم يتغير وأنه يرى فرصة سانحة في قمة الناتو المقبلة في مدريد.

فولوديمير زيلينسكى

اوكرانيا

حلف شمال الأطلنطي

الناتو

مدريد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة