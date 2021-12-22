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الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:11 ص
الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز
وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الديوان الملكي السعودي، إن الصلاة على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز ستكون بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

يشار إلى أن الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز هو الابن الرابع والأربعون لملك السعودية الثاني، سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوي بن تركي آل سعود، وهي ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز.

 


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