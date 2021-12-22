الدفع بـ1000 ضابط وجندى أمريكى لدعم المستشفيات فى مواجهة كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

أصدر البيت الأبيض تعليماته لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بحشد 1000 من أفراد الخدمة الإضافية للمساعدة في المرافق الطبية في جميع أنحاء البلاد في أوائل العام المقبل كجزء من خطة أكبر لمحاربة الارتفاع الأخير في حالات كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن 1000 من أفراد الخدمات الطبية العسكرية سيساعدون في المستشفيات التي تعاني النقص في الموظفين وعدد كبير مرضى فيروس كورونا غير المطعمين الذين توقعهم مسؤولو الصحة في يناير وفبراير.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية سينضم الموظفون إلى حوالي 300 طبيب عسكري وممرض ومسعف وأفراد طبيين آخرين تم نشرهم منذ بدء اكتشاف متغير أوميكرون الشهر الماضي إلى 12 مستشفى في سبع ولايات كولورادو وإنديانا وميتشيجان ومينيسوتا ومونتانا ونيو مكسيكو وويسكونسن .

ولم يذكر بايدن من أين سيأتي أفراد الخدمة الإضافية البالغ عددهم 1000 أو إلى أين سيتم إرسالهم. في وقت سابق من يوم الثلاثاء ، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن وزارة الدفاع تعمل مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) لمعرفة تلك التفاصيل.

وقال كيربي للصحفيين في البنتاجون: "سنعمل مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ، وسنعمل مع HHS ، وسنعمل مع السلطات الحكومية والمحلية حسب الاقتضاء لتحديد المواقع الصحيحة والمستشفيات المناسبة التي يحتاجون إلى الذهاب إليها".

أصبح متحور اوميكرون الجديد هو المسيطر في الولايات المتحدة، حيث كشفت بيانات مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها، أن أكثر من 73% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أمريكا هي تلك الناجمة عن متحور أوميكرون.

كما أعلن مسؤولو الصحة في تكساس يوم الاثنين عن ما يُعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بأوميكرون في الولايات المتحدة، وقالت إدارة الصحة العامة في مقاطعة هاريس ،إن الرجل الذي توفي كان أكبر من 50 عامًا وقد أصيب بفيروس كورونا مرتين ولم يحصل على اللقاح.

وفي مناطق معينة من البلاد، يمثل متحور أوميكرون أكثر من 90 % من الحالات الجديدة ، بما في ذلك نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك أجزاء من الغرب الأوسط والجنوب وشمال غرب المحيط الهادئ، كما تم رصد اكبر نسبة في حالات أوميكرون أيضا في واشنطن وأوريجون وأيداهو وألاسكا.