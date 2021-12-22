الداخلية تضبط 5 أطنان أغذية فاسدة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يبرز إنفوجراف مواصلة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

وأسفرت الحملات عن ضبط 1361 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 362 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت (56,250 طن– 416 بطاقة وملكينة، وضبط 49 قضية غش غذائى، بمضبوطات بلغت (148,675طن – 330475عبوة – 1002قطعة).

كما تم ضبط 34 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (15,534طن - 93665عبوة)، وضبط 25 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت (5,200 طن – 7357عبوة – 144324قطعة – 86000 متر)، وضبط 27 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (64769 لتر – 27 إسطوانات.