الخارجية الروسية: استفزازات الناتو بالبحر الأسود بسبب رفض أمريكا لـ"السيل الشمالى-2"

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قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن استفزازات الناتو في البحر الأسود، ترجع إلى رفض واشنطن لخط "السيل الشمالي-2" (لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا).



وأضافت زاخاروفا - في تصريح صحفي، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء "أن من بين أسباب النشاطات الاستفزازية لدول حلف الناتو في منطقة البحر الأسود، يمكن ذكر الحساسية الفظيعة من جانب الولايات المتحدة تجاه هذا الخط، الذي يجلب الفائدة لأوروبا بأسرها".



وأوضحت أن جميع أنشطة الحلف الاستفزازية ترجع في أساسها إلى امتعاض الولايات المتحدة ودول كثيرة في "الناتو" من هذا المشروع "السيل الشمالي ــ 2" في مجال الطاقة، الذي يعود بالفائدة بشكل أساسي على جميع دول أوروبا.



يشار إلى أن "السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا