الحماية المدنية تنقذ شخصا تعطل به المصعد داخل أحد العقارات بالهرم

كتب عبد الرحمن سيد - بهحت أبو ضيف

تمكن رجال الإنقاذ البرى التابع لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، في إنقاذ أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير داخل أحد العقارات بشارع النخيل بمنطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم إجراء اسعافات أولية له، وتبين سلامته بالكامل ولم يتعرض لأى إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد باحتجاز شخص تعطل به الأسانسير بأحد العقارات بشارع النخيل بمنطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلي الفور قوات الحماية المدنية إلي محل البلاغ وتم إنقاذ المحتجز وخروجه بدون إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.