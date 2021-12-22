اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تنفى جداول متداولة عن عدد أسئلة امتحان الثانوى العام ونوعيتها

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:19 ص
"التعليم" تنفى جداول متداولة عن عدد أسئلة امتحان الثانوى العام ونوعيتها ورقة متداولة عن امتحانات التعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: الجداول المرفقة لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا يجب الالتفات إليها، وإن عبرت عن شئ فإنها تستغل انشغال الكثيرين بالامتحانات وعزوف الكثيرين منا عن التعلم.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أرجو من الطلاب التركيز فقط على فهم الموضوعات وعدم الانشغال بعدد أسئلة أو نوعيتها والامتحان يعم على الجميع وهدفه الأسمى أن يقف كل طالب على مستواه حتى يستطيع المتابعة من أجل تعلم أفضل.
 
FB_IMG_1640123549289
 

 


التربية والتعليم

عدد أسئلة امتحان الأول الثانوى

اخبار مصر

امتحانات الثانوى العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة