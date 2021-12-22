التشيك تسعى لفحص الطلاب ضد "كورونا" مرتين أسبوعيا

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طالب وزير التعليم في التشيك فلاستيميل فاليك اليوم الأربعاء، بإخضاع طلاب المدارس لفحص الأجسام المضادة لفيروس "كورونا" المستجد مرتين أسبوعيا بدلا من مرة واحدة.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن الوزير يسعى لتطبيق مقترحه في أول أسبوعين من يناير المقبل، مضيفا أنه سيقدم أمام مجلس الوزراء عددا من المقترحات الأخرى الهادفة إلى احتواء تفشي الفيروس.

يشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الآونة الأخيرة يشهد انخفاضا إلا أن السلطات تستعد لمواجهة انتشار متحور "أوميكرون" المكتشف حديثا.