وأشار إلى أنه نفذ 4 عمليات استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين نتج عنها مقتل 30 عنصرا وتدمير 3 آليات ومخازن للذخيرة.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد الحوثيين الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل المليشيات.