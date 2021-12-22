كتب محمد جمال

أعلن التحالف العربى فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم /الأربعاء/، تنفيذ 33 عملية استهداف ضد الحوثيين فى محافظتى مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف - في بيان، أوردته قناة "الإخبارية " السعودية - أن العمليات "نتج عنها تدمير 25 آلية عسكرية ودفاعات جوية ومقتل 280 حوثيا".

وأشار إلى أنه نفذ 4 عمليات استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين نتج عنها مقتل 30 عنصرا وتدمير 3 آليات ومخازن للذخيرة. وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد الحوثيين الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل المليشيات.

يذكرأن ، قال مصدر عسكري يمني إن مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية لجماعة الحوثى مكونة من ثلاثة اطقم في محلة (الفازعي عزلة اخدوع أسفل)، أسفرت عن مقتل 21 عنصرا، بينهم قيادات ميدانية وإصابة أخرين في جبهة (مقبنة) غرب مدينة تعز.



وأوضح المصدر العسكري في تصريح اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مقاتلات التحالف العربي نفذت 3 غارات أسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبدالسلام يحيى المتوكل منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة آخرين واحتراق الاطقم بشكل كامل".

وأكد أن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة اخرى في أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للحوثيين".