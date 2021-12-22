وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، خلال مؤتمر صحفي، نقلت عنه صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية: "لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو لديهم نية عدائية نحو روسيا".
واتهمت بساكي روسيا باتخاذ إجراءات عدائية عبر حشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.


وأعربت المتحدثة أيضا عن أملها في أن تستمر المحادثات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا.