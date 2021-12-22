البنك الدولى يمنح الفلبين قرضا بقيمة 300 مليون دولار لدعم التطعيم ضد كورونا

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وافق البنك الدولي اليوم الأربعاء على قرض بقيمة 300 مليون دولار لمساعدة الفلبين على توسيع نطاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد -19، وتعزيز النظم الصحية في البلاد، والتغلب على تأثير الوباء خاصة على الفقراء والفئات الأكثر ضعفا.



وقال البنك الدولي -في بيان اليوم الأربعاء- إن التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة لكوفيد-19 في الفلبين سيغطي المشتريات وتسليم الجرعات للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، إلى جانب جرعات إضافية، كجزء من سلسلة التطعيم الأولية، لفئات السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة وكبار السن، وجرعات معززة للعاملين الصحيين والسكان على نطاق أوسع.



وقال المدير القطري للبنك الدولي في بروناي وماليزيا والفلبين وتايلاند نديامي ديوب: "إن الوصول العادل والواسع والسريع إلى لقاحات كوفيد-19 الفعالة والآمنة أمر حيوي لإنقاذ الأرواح وتعزيز الانتعاش الاقتصادي"، بحسب صحيفة مانيلا تايمز الفلبينية.



وأضاف أن "عملية التمويل هذه ضرورية للدولة لإعادة فتح الاقتصاد بأمان واستئناف أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التعليم بالحضور الشخصي، الذي تعطل بسبب جائحة كوفيد -19".