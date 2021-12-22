اليوم السابع
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الأنبا باخوم: أعياد الميلاد تشملنا جميعا مسلمين ومسيحيين فى وطن واحد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:29 م
الأنبا باخوم: أعياد الميلاد تشملنا جميعا مسلمين ومسيحيين فى وطن واحد الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية
كتب: محمد الأحمدى

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قال الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية إنه يقدم التهانئ لجميع الأقباط فى مصر والعالم بالنيابة عن الأنبا إبراهيم إسحاق بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأوضح فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن هذه الأعياد تشملنا وتفرحنا جميعا إذا كنا مسلمين أو مسيحيين فنحن في وطن واحد وجسد واحد وكلنا أعضاء في هذا الجسد وكل سنة ونحن جميعا طيبين، وقدم الشكر إلى اليوم السابع لاهتمامه وتواجده مع الكنيسة الكاثوليكية والمكتب الإعلامى وإظهار كل الأنشطة وحضورهم في المجتمع.

وأضاف أن أعياد الميلاد هذا العام لها طابع خاص فيعتبر بعد ظروف كورونا وعلى الرغم من أن هناك بعض التحديات والصعوبات إلا أن فيه هذه القدرة للإنفتاح أكثر وضوح فى مظاهر الأعياد والكنيسة الكاثوليكية فى مصر تشدد على الإجراءات وتأكد على الوقاية وعلى أهمية أخذ اللقاح وعلى أهمية الاحتفاظ بكل الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الأعياد ستكون يوم 24 ديسمبر مساء والاحتفال بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر فهذه السنة فرصة جديدة لنختبر ونشعر ونتلمس محبة الله ورغم كل الظروف والصعوبات والآلام ندرك أن الله قادر على استخراج الخير الكبير لنا وللوطن.


الكنيسه الكاثوليكيه

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البطريرك ابراهيم اسحاق

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الإيبارشية البطريركية

الأنبا باخوم

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